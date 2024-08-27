TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla üç transfer birden gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı kulüp, Karacabey Belediyespor'dan 25 yaşındaki kaleci Deniz Çörtlen ve Gönen Belediyespor'dan 32 yaşındaki stoper Serhat Hürriyet'i yeniden kadrosuna kattı.
Ayrıca, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Arnavutköy Belediyespor'dan kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki ön libero Fatih Mert Çırtlık, takımıyla sözleşmesini feshettikten sonra bonservisiyle birlikte Ayvalıkgücü Belediyespor'a transfer oldu.
Bu transferlerle Ayvalıkgücü Belediyespor, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.
Kaynak: DHA