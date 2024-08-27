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Bu transferlerle Ayvalıkgücü Belediyespor, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

Ayrıca, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Arnavutköy Belediyespor'dan kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki ön libero Fatih Mert Çırtlık, takımıyla sözleşmesini feshettikten sonra bonservisiyle birlikte Ayvalıkgücü Belediyespor'a transfer oldu.

Andros Townsend: Kontratım nerede bilmiyorum

Andros Townsend: Kontratım nerede bilmiyorum

Kırmızı-beyazlı kulüp, Karacabey Belediyespor'dan 25 yaşındaki kaleci Deniz Çörtlen ve Gönen Belediyespor'dan 32 yaşındaki stoper Serhat Hürriyet'i yeniden kadrosuna kattı.

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor , kadrosunu güçlendirmek amacıyla üç transfer birden gerçekleştirdi.

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