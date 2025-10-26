Ünlü yazar Ahmet Ümit, İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı’nda düzenlenen söyleşide, Roma’da geçen yeni romanının konusu ve kahramanları hakkında ipuçları paylaştı.

Ahmet Ümit okurlarla buluştu

Polisiye edebiyatın usta ismi Ahmet Ümit, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı’nda, “Antik Cinayetler” başlıklı söyleşide okurlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte, yeni romanının Roma’da geçen bir cinayet hikayesi olduğunu ve antik dönemle günümüzün bağlantılarını işlediğini açıkladı.

Ümit, romanın başkahramanlarının Berlin Cinayet Masası’ndan Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker olacağını duyurdu. Yazar, romanında antik dönemlerden kalma gizemli bir ritüel üzerinden okuyucuları sürprizlerle karşılaştıracağını belirtti. Ahmet Ümit, “Kafanızı karıştıracağım, sizi kandıracağım, öyle zannedeceksiniz, takip edeceksiniz. Bunları tartışacaksınız” ifadelerini kullandı.

Yeni romanın sloganı, “Ölümsüz bir aşk için, ölümsüz bir varlığı sevmen gerekir” olarak belirlendi. Ümit, kitabın 30 Eylül 2026’da yayımlanacağını ve tarihsel romanları sadece geçmişi anlatmak için değil, bugünü anlamak için kaleme aldığını vurguladı.

Ahmet Ümit, söyleşinin ardından okurlara kitaplarını imzaladı. Hayranlar uzun kuyruklar oluşturarak yazarla buluştu ve kitaplarını imzalattı.