Bornova Belediyesi, 28 Ekim 2025’te Büyükpark’ta Sevcan Orhan konseri ve Fener Alayı ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu kutlayacak. Başkan Ömer Eşki, tüm Bornovalıları etkinliklere davet etti.

Bornova’da Cumhuriyet coşkusu

Bornova Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim 2025 Salı akşamı Büyükpark’ta özel bir etkinlik düzenliyor. Kutlamalar, Fener Alayı ile saat 20.00’de Bornova Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak. Ardından DJ Olcay Fidan sahne alarak eğlenceyi sürdürecek. Gecenin finalinde ise Sevcan Orhan, en sevilen şarkılarını Bornovalılar için seslendirecek.

Başkan Ömer Eşki tüm vatandaşları davet etti

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm vatandaşları kutlamalara davet etti. Eşki, yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir coşkuyla, el ele ve gönül gönüle kutlayacağız. Cumhuriyet’in ışığı Bornova’da hep yanacak. Bu anlamlı günde halkımızla birlikte olmak bizim için en büyük mutluluk” dedi.