Manisa’nın Ahmetli ilçesinde, vatandaşların nefes alacağı, çocukların güvenle oyun oynayabileceği ve ailelerin huzur içinde vakit geçirebileceği Ferdi Zeyrek Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ahmetli Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen park, adını merhum Başkan Mimar Ferdi Zeyrek’ten aldı.

“Ahmetli Her Geçen Gün Güzelleşiyor”

Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin kurtuluş günü olan 6 Eylül’de böyle bir hizmeti hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, “Besim Başkanımız parkımızın güzelliğini görünce Köroğlu Caddesi’nde 500 metrelik sıcak asfalt çalışmasını da hızla tamamladı. Ahmetli’miz ve Manisa’mız her geçen gün daha da güzelleşiyor. El ele vererek en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Burası Sadece Bir Park Değil”

Merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ise duygusal anlar yaşadığını belirterek, “Eşim adına böyle bir parka isminin verilmesi beni çok gururlandırdı. Burası sadece bir park değil; çocuklarımızın oyun oynayacağı, ailelerimizin keyifle vakit geçireceği bir sosyal alan oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Dutlulu: “Ferdi Zeyrek Adının Yaşatılması Çok Anlamlı”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da törende yaptığı konuşmada Ahmetli’nin kurtuluşunun 103. yılını kutlayarak, “Daha önce atıl durumda olan bu alan, şimdi çocuk parkı, yeşil alanı ve sosyal tesisiyle vatandaşlarımızın hizmetinde. Ferdi Zeyrek adının bu güzel projede yaşatılması da bizler için ayrı bir anlam taşıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Dutlulu ayrıca, sosyal tesislerin yalnızca hizmet sunmakla kalmayıp istihdam da sağladığını belirterek, “Buralarda çalışanlar Ahmetlili kardeşlerimiz. Evlerine ekmek götürüyorlar, halka hizmet ediyorlar. İşte sosyal belediyecilik tam olarak budur” dedi.

Köroğlu Caddesi Yenilendi

Açılışın ardından Başkan Dutlulu ve beraberindeki heyet, kısa süre önce tamamlanan Köroğlu Caddesi’ndeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. 500 metrelik yolun bin 300 ton asfaltla modern bir görünüme kavuştuğunu belirten Başkan Dutlulu, “Büyükşehir ve ilçe belediyesi ayrımı yapmadan, vatandaşlarımız için en iyisini üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni park ve yapılan yatırımlar, Ahmetli halkı tarafından memnuniyetle karşılanırken, ilçede sosyal yaşamın canlanmasına önemli katkı sağlayacağı ifade ediliyor.