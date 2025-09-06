İspanya’nın genç yeteneği Lamine Yamal hakkında konuşan Arda, oyuncunun gösterdiği hızlı gelişimin kendisini şaşırtmadığını dile getirdi.

“İspanya’ya saygımız var ama sahada avantajı kullanmak istiyoruz”

Karşılaşmanın önemine değinen Arda Güler, zorlu maç için hazır olduklarını belirtti:

“İspanya ile çok kritik bir mücadeleye çıkacağız. Belki de bu maçın galibi grupta birinciliği elde edecek. İspanya topla oynamayı seven bir takım ama biz de onlara baskı yaparak karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynayacağız ve bu avantajı en iyi şekilde kullanmayı hedefliyoruz. İspanya’ya saygı duyuyoruz, son 25 maçlarını kaybetmediler. Ancak biz de sahada neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz.”

“Lamine Yamal çok yetenekli, gelişimi beni şaşırtmıyor”

Basın mensuplarının Lamine Yamal hakkındaki sorusunu yanıtlayan genç yıldız, rakibine övgü dolu sözler söyledi:

“Lamine Yamal gerçekten çok iyi ve çok yetenekli bir futbolcu. Onun bu kadar hızlı gelişim göstermesi beni şaşırtmıyor. Aynı bölgelerde oynamıyoruz ama insanlar karşılaştırma yapmayı seviyor, bu da gayet normal. Söyleyebileceğim tek şey, çok kaliteli bir oyuncu olduğu.”

“Taktik detayları paylaşamam”

İspanya karşısında nasıl bir oyun planı izleyecekleri hakkında fazla bilgi vermeyen Arda, hızlı hücumlarla sonuca gitmek istediklerini söyledi:

“Taktik konusunda çok fazla detay veremem ama topu kaptığımızda hızlı geçişler yapmayı hedefliyoruz. İnşallah yarın bu fırsatları değerlendiririz. Bizim en büyük hayalimiz Dünya Kupası’na gitmek. Bu da bireysel değil, takım olarak ulaşmak istediğimiz bir hedef.”

Genç futbolcu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takımıma en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım bu performansımı sürdürür ve Milli Takım’a katkı sağlamaya devam ederim.”

Türkiye ile İspanya arasındaki kritik karşılaşmanın, gruptaki liderlik mücadelesine büyük ölçüde yön vereceği belirtiliyor.