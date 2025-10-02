Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'nde, bir ahşap evde meydana gelen yangın büyük zarara yol açtı. Saat 23.00 sıralarında başlayan yangın, kısa süre içinde evin mutfak bölümüne yayıldı. Mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesi sayesinde, evde bulunan vatandaşlar ve ahırdaki hayvanlar güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni belirlenemedi

Yangın, Demirci ilçesinin Bayramşah Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında Nurullah Yılmaz’a ait ahşap evin mutfak bölümünde çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, mahalle sakinleri evdeki vatandaşları ve evin altında bulunan hayvanları dışarıya çıkardı. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İtfaiye ekipleri müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. İtfaiye, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak, yangının şiddeti nedeniyle ahşap ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangının ardından evin büyük kısmı küle döndü. Evdeki eşyalar ve yapının kendisi büyük zarar gördü. Şu ana kadar, yangının maddi boyutlarıyla ilgili net bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri, yangın sırasında büyük bir dayanışma örneği göstererek evdeki vatandaşları ve ahırdaki hayvanları güvenli bir şekilde dışarıya çıkardılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, herhangi bir yaralanma olmaması nedeniyle müdahalede bulunmadı.