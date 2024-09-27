1 Eylül'de ABD'de hayatını kaybeden ünlü sinema oyuncusu Ahu Tuğba'nın cenazesi, Miami’den İstanbul’a getirildi. Tuğba’nın ölüm sebebinin KOAH hastalığı ve kullandığı migren ilaçlarının yan etkisi olabileceği iddia edildi. Kızı Anjelik Calvin, annesinin ölmeden önce Türkiye’de toprağa verilmek istediğini söyledi. Ahu Tuğba, yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Ahu Tuğba’nın cenazesi İstanbul’a getirildi

Ahu Tuğba, 1 Eylül'de ABD'nin Miami şehrinde, kızı Anjelik Calvin’in evinde hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Tuğba’nın cenazesi, Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Kızı Anjelik Calvin, annesinin cenazesini havalimanındaki kargo terminalinden teslim aldı.

"Migren ilacının ölümde etkisi olabilir"

Anjelik Calvin, kargo terminalinde basına yaptığı açıklamada, annesinin ölümünde migren ilacının etkili olabileceğini söyledi. Calvin, "Annem birkaç gün uykusuzdu ve migren ilacını aç karnına almıştı. İlacın yan etkileri arasında kanama riski vardı. Annemin ölümünde bu ilacın etkili olduğunu düşünüyorum" dedi. Annesiyle son anlarını anlatırken duygulanan Calvin, Tuğba’nın Türkiye’de gömülme isteğini dile getirdiğini belirtti.

Son yolculuğuna dualarla uğurlanacak

Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından annesinin cenaze töreni hakkında bilgilendirme yaptı. Ahu Tuğba için yarın saat 11.00’de Beyoğlu Atlas Sineması’nda bir anma töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlanacak. Calvin, "Annemi birlikte dualarla uğurlayalım" diyerek annesine veda etmeye çağırdı.