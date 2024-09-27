İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah'a yönelik ağır bir hava saldırısı düzenledi. Dahiyeh semtinde bulunan Hizbullah’ın ana karargahı hedef alınırken, İsrail basını saldırı sırasında Hasan Nasrallah’ın binada bulunup bulunmadığının araştırıldığını duyurdu. Lübnan’daki güvenlik kaynakları, bu saldırının son dönemin en ağır saldırılarından biri olduğunu vurguladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden açıklama

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beyrut'taki Hizbullah'ın ana karargahını hedef aldık" dedi. Hagari, saldırının Dahiyeh semtinde, sivil binaların altına gizlenmiş bir merkeze yönelik olduğunu öne sürdü. İddialara göre, Hizbullah bu karargahı uzun yıllardır operasyonel faaliyetlerini yürütmek için kullanıyordu.

Nasrallah’ın durumu belirsiz

İsrail medyasına yansıyan bilgilere göre, saldırıya uğrayan binada Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın bulunup bulunmadığı henüz netleşmedi. Karargahta yapılan incelemelerin sürdüğü ve Nasrallah’ın güvenli bir yerde olup olmadığı konusunun araştırıldığı bildirildi. Bu, İsrail'in son zamanlarda Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği en kapsamlı saldırılardan biri olarak nitelendiriliyor.

"En ağır saldırılardan biri"

Lübnan’daki güvenlik yetkilileri, bu saldırının, Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilim çerçevesinde Beyrut'ta düzenlenen en ağır hava saldırısı olduğunu belirtti. Saldırı Haret Hreik bölgesinde gerçekleştirildi ve en az 15 füze hedefe ulaştı. Lübnan medyasına göre, dört bina tamamen yıkılırken, saldırının verdiği zarar oldukça büyük. Ayrıca, birçok sivilin yaralandığına dair raporlar da var.

İsrail-Lübnan gerilimi

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar son dönemde giderek tırmanırken, bu tür saldırılar iki taraf arasındaki gerilimin daha da artmasına yol açıyor. Son bir yıldır süren bu çatışmalar, Lübnan'daki siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ortamını daha da zorlaştırdı. Özellikle Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tehditleri ve İsrail'in buna karşılık verdiği sert askeri operasyonlar, bölgede tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.