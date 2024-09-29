Ahu Tuğba'nın cenazesi, 26 gün süren otopsi işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. Kızı Anjelik Calvin, annesinin vasiyetini ve cenaze sürecindeki yaşananları kamuoyuyla paylaştı.

"Cenazenin taşınması 10 bin doların üstünde bir maliyet oluşturdu"

Anjelik Calvin, “Annemi ansızın kaybettiğim için gazeteci büyüklerim Selçuk Akdağ ve Nurettin Soydan’a ulaştım, cenazeyi getirmekte yardımcı oldular. Sayın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na da teşekkür ederim. Cemil Kalyoncu da destek verdi. Annemin kendi ekmeğiyle de bir miktar ödeme yapıldı. Sadece cenazenin taşınması 10 bin doların üstünde bir maliyet oluşturdu, morg ücretleri bunun dışında. Bunlar çok da önemli değil, ölümlü dünya. Önemli olan Allah katında onu toprağa vermek, Rabbim bizi affetsin" dedi.

Cenazeye katılımın az olması dikkat çekerken, Anjelik’in açıklamaları da gündeme damga vurdu. Annesinin vasiyetini paylaşan Calvin, “Tek bir şey söyledi: ‘Beni burada bırakma, bir şey olursa beni götür. Ayrıca dua okumayı da bırakma’ dedi. Bunu da Allah’ın izniyle yerine getirdik” şeklinde konuştu.

Ahu Tuğba'nın vefatı, sevenlerini derinden üzdü. Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızının, cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi ve vasiyeti, onun anısını yaşatmak için önemli bir adım oldu.