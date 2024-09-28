Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 27 Eylül Cuma günü memleketi Emirdağ’da düzenlenen bir dizi önemli etkinliğe katıldı. Çocuklar ve sosyal hizmetler alanında hayata geçirilen projeler, Emirdağ’ın geleceğine yön vermeye hazırlanıyor.

Çocuk Evleri Sitesi'nin Temel Atma Töreni

Bakan Göktaş, ilk olarak hayırsever Özcan ve Başak Halaç tarafından finanse edilen Emirdağ Çocuk Evleri Sitesi’nin temel atma töreninde yer aldı. 100 çocuk kapasiteli bu önemli projeyle, çocuklara eğitim ve bakım imkanı sunulacak. Bakan Göktaş, törende yaptığı konuşmada, "Bugün temellerini atacağımız çocuk evleri sitemiz, çocuklarımıza verdiğimiz değerin bir göstergesi olacak" dedi. Ayrıca, Halaç ailesine hem Emirdağ’a kazandırdıkları huzurevi hem de çocuk evleri için teşekkürlerini sundu.

Çağrı Merkezi ve Anaokulu Açılışları

Bakan Göktaş, törenin ardından Türkiye’de yalnızca beş şehirde bulunan Aile Bakanlığı Çağrı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bu merkez, sosyal hizmetlere daha hızlı erişim sağlamak amacıyla hizmet verecek. Ayrıca hayırseverlerin yaptırdığı Rabia-Recep Kuş Anaokulu’nun açılışında da yer aldı. Bakan Göktaş, çocukların eğitimi konusunda duyduğu sevinci dile getirerek, bu tür yatırımların önemine dikkat çekti.

Emirdağ’a Katkılar Devam Ediyor

Emirdağ, bu projelerle sosyal hizmetler ve eğitim alanında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bakan Göktaş, hayırseverlere teşekkür ederek, Emirdağ’a hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.