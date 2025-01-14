Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençlere yönelik önemli bir destek programı başlattı. İş bulma sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan program, 10 bin 878 TL'ye kadar maddi destek sunuyor. Destek, gençlerin ekonomik yüklerini hafifletmeye yardımcı olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı destek programı, Türkiye genelindeki 81 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla işsiz gençlere sunulacak. Program kapsamında gençler, iş bulmalarına yardımcı olacak finansal desteği alacaklar. Ayrıca, programda sadece maddi yardım değil, iş görüşmelerine katılan ve işe kabul edilen gençlerin yol masrafları, sağlık raporu ve vesikalık fotoğraf gibi iş başlangıcına yönelik diğer giderleri de karşılanacak.

Gençlere yönelik destek miktarları

İŞKUR'a kayıtlı olan ve iş arayan gençler, başvuru yaparak hesaplarına maddi destek alabilecekler. Destek miktarı şu şekilde belirlenmiş:

İşe Yönlendirme Yardımı: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, iş arayan gençlere aylık net asgari ücretin %10'una kadar destek sağlayacak. Bu tutar, 2.210 TL olarak belirlenmiştir ve yılda en fazla 3 kez yapılabilecek.

İşe Başlama Yardımı: Brüt asgari ücretin 1/3’ü kadar olan 8.668 TL, gençlere yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere verilecek.