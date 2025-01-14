Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile ilgili yeni iddialar gündemde! Süper Lig’de son zamanlarda sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Ciro Immobile’in, takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın İtalya'nın Lazio kulübünden transfer ettiği Ciro Immobile’in, İstanbul’da mutlu olmadığı ve ailesinin de burada rahat hissetmediği belirtildi. İtalya'ya dönme isteği ve Serie A kulüplerinden gelen tekliflerle ilgili gelişmeler gündemde.

Ayrılık gerçekleşir mi?

Siyah Beyazlı kulüp yönetimi, Immobile’nin ayrılması yönünde bir karar almayı düşünmüyor ve bu hafta içinde oyuncunun menajeri ile görüşmeler yapılması bekleniyor. Ancak, oyuncunun İtalya'ya geri dönme isteği hala güçlü. Bu gelişmeler, Beşiktaş taraftarları tarafından merakla takip edilirken, Immobile'nin geleceği de belirsizliğini koruyor.