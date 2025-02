Survivor All Star programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Turabi'nin yeni çıkardığı şarkı, büyük tepki çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin "Wine me, dine me" isimli şarkısına, içeriğindeki ahlaka aykırı ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle erişim engeli getirilmesi talebiyle harekete geçti.

Şarkı sosyal medyada tepki çekti

Turabi'nin çıkardığı şarkı, sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa süre içinde bir milyonu aşkın izlenmeye ulaştı. Ancak şarkının sözleri, birçok kişi tarafından genel ahlakı bozucu ve cinsiyetçi olarak değerlendirildi.

Erişim engeli getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin şarkısının, toplumun genel yapısını bozabileceği ve çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Bakanlık, şarkı ve video içeriği için erişim engeli getirilmesini talep etti. Bakanlığın bu talebi incelemeye alındı ve Turabi Çamkıran'ın "Wine me, dine me" şarkısına erişim engeli getirildi.