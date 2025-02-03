ABD merkezli Defence Blog, Türkiye'nin lider savunma sanayi şirketi ASELSAN’ı, 2024 yılında tarihi bir rekor kırarak 1 milyar doları aşan ihracat sözleşmeleri ile manşetlerine taşıdı. Yayın organı, ASELSAN’ın uluslararası pazarlarda büyük bir etki yaratmaya devam ettiğini ve savunma sektöründeki yükselişini övgüyle değerlendirdi.

Defence Blog, ASELSAN’ın uluslararası genişleme stratejisi sayesinde 2030 hedeflerine hızla yaklaşarak, dünya çapındaki askeri platformlarda kritik bir oyuncu haline geldiğini belirtti. Şirketin doğrudan ihracat gelirinin geçen yıl iki katına çıkarak 217 milyon dolara ulaşması, kara, deniz ve hava platformları üzerinden yapılan dolaylı ihracatla birlikte toplam ihracat hacminin 508 milyon dolara çıkması, ASELSAN’ın küresel savunma pazarındaki gücünü pekiştirdi.

İnovatif çözümleri dünyada talep görüyor

ASELSAN’ın ASELFLIR-500 elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi 16 ülkeye satılırken, GÖZDE ve KGK güdüm kitleri ile FERSAH denizaltı sonar sistemleri dünya çapında yoğun talep gördü. Defence Blog, ASELSAN’ın inovatif çözümler üretme kapasitesinin, şirketin başarısının en büyük kanıtı olduğunu belirtti.

Küresel savunma devi olma yolunda

“ASELSAN artık sadece bir Türk markası değil, küresel bir savunma devi haline geldi” ifadesiyle ABD medyasında büyük yankı uyandıran şirket, radar, haberleşme ve uzay teknolojilerindeki başarısıyla dikkat çekiyor. Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT-6A’nın Ku-Bant ve X-Bant sistemleri ASELSAN tarafından sağlanıyor, bu da şirketin uzay alanındaki etkinliğini pekiştiriyor.

2024’te ilk kez 7 yeni ülke ile sözleşme imzalayan ASELSAN, teknolojisini kullanan ülke sayısını 92’ye çıkardı. Defence Blog, ASELSAN’ın hızla devam etmesi halinde küresel savunma pazarında en büyük aktörlerden biri olacağı ve Türkiye’nin savunma sanayisinde stratejik bir güç olacağı öngörüsünde bulunuyor.

ASELSAN’ın 2030 hedeflerine ulaşmak için büyük atılımlar yapmaya devam edeceği ve dünya genelindeki askeri yetkililer için vazgeçilmez bir tedarikçi haline geleceği ifade ediliyor.