25 Temmuz itibarıyla Sağlık Bakanlığı, MHRS sisteminde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Hastanelerden randevu bulamayan vatandaşlara sistem üzerinden "Aile hekiminize başvurun, sizin adınıza hastaneden randevu oluşturabilir" mesajı verilmeye başlandı. Ancak bu uygulama, sevk zinciri anlamına gelmemektedir.

Hastanelere doğrudan randevu alma hakkı devam etmektedir

Vatandaşlar, aile hekimine başvurmadan da hastanelere doğrudan randevu almaya devam etmektedir. Medyada yer alan ve aile hekimine başvurmadan hastaneye gidilemeyeceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Aile hekimlerinin temel görevi birinci basamak sağlık hizmetidir

Aile hekimleri, vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Hastaya muayene hizmeti verir, gerekli gördüğü takdirde ilgili branşlara sevk yapar. Hastane randevusu almak ya da sistemdeki eksiklikleri kapatmak aile hekiminin görevi değildir.

Uygulamanın amacı yükü aile hekimine devretmektir

Yeni sistem, sevk zinciri işletmek yerine, hastane randevularında yaşanan boşluk nedeniyle oluşan yükü aile hekimine aktarmaktadır. Bu durum, aile hekimliği hizmetlerinde gereksiz angaryalara yol açmaktadır.

Kalıcı çözüm sağlık okuryazarlığının artırılmasıdır

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), sağlık okuryazarlığının artırılması ve angaryalardan arındırılmış bir aile hekimliği sistemi ile planlı sevk zincirine geçilmesini kalıcı çözüm olarak önermektedir.

Yanlış bilgilendirmelerle hastane başvurularının azaltılamayacağı vurgulanmıştır.