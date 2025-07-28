TFF 2. Lig temsilcisi Somaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Afyon’da yoğun tempoyla devam ediyor. Teknik direktör Özgür Bayer yönetimindeki ekip, hem saha içi hem saha dışı hazırlıklarıyla yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.



Teknik Kadrodan Yoğun Mesai

Somaspor’un Afyon kampında fiziksel, taktiksel ve zihinsel hazırlıklara odaklanılıyor. Teknik direktör Özgür Bayer’e yardımcı antrenörler Bahadır Özgen ve İsmail Kavruk eşlik ederken; kaleci antrenörü Süleyman Küçük, performans analisti Mertcan Ozan, atletik performans antrenörü Evren Sönmezışık ve scouting sorumlusu Ramazan Çapar da teknik ekibin bir parçası olarak çalışmalarda aktif rol üstleniyor.

Kamp sürecinde sadece fiziksel gelişim değil, takım içi uyum ve saha dışı iletişim de ön planda tutuluyor.

Hazırlık Maçlarında Umut Veren Performans

Afyon kampı kapsamında yapılan hazırlık maçlarında Somaspor, mücadele gücü ve oyun disipliniyle dikkat çekti. Son olarak Adana 01 FK ile oynanan maçta takım, stratejik eksiklerini görme fırsatı yakaladı. Teknik ekip, elde edilen veriler doğrultusunda antrenman programlarını dinamik şekilde güncellemeyi sürdürüyor.

“Daha Derli Toplu Bir Somaspor İzleyeceğiz”

Somaspor Basın Sorumlusu Suat Gündoğan, kamp sürecine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yeni sezonda Somaspor’un oyun anlayışı ve saha içindeki mücadele gücüyle daha derli toplu bir görüntü sergilemesini bekliyoruz. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu motivasyonun sezona olumlu yansıyacağına inanıyoruz.”

Somaspor’un kamp sonrası hazırlıklarını tamamlayarak sezona hazır şekilde başlayacağı belirtiliyor.