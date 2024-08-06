Muğla’nın Datça ilçesinde, iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 71 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Her iki olayda da göçmenler, motor arızası nedeniyle yardım çağrısında bulundular.

Lastik bot krizi

Datça açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı. Yardım çağrısının alınmasının ardından hızla harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, fiber karinalı lastik bot üzerindeki 24 düzensiz göçmeni, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu şekilde güvenli bir şekilde kurtardı.

Yelkenli tekne sorunu

Bir diğer olayda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekne de motor arızası nedeniyle sürüklendi. Bu durumda da Sahil Güvenlik Botu devreye girdi ve yelkenli teknede bulunan 47 düzensiz göçmeni, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu şekilde başarılı bir şekilde tahliye etti.