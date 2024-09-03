Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Proje, düşük doğurganlık hızına sahip illerde genç çiftlere yönelik finansal destek sunarken, gelir kriterlerinde yapılan değişikliklerle daha fazla gencin bu destekten faydalanmasının önü açıldı.

Aile ve Gençlik Fonu’nda yeni iller

Aile ve Gençlik Fonu projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda gençlerin aile kurmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirildi. Projenin pilot uygulaması başlangıçta deprem bölgesindeki illerde başlatılmıştı. Bu kapsamda Adıyaman, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da evlenecek genç çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sunuldu.

Bakan Göktaş, şimdi ise TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinin de projeye dahil edildiğini duyurdu. Bu illerdeki şartları sağlayan çiftler fona başvurularını yapmaya başladı.

Gelir kriterleri genişletildi

Aile ve Gençlik Fonu’nda yapılan bir diğer önemli düzenleme ise gelir kriterleri üzerine oldu. Projeye başvurabilmek için çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyordu. Ancak pilot uygulamadan alınan geri dönüşler ve vatandaşların talepleri doğrultusunda bu sınır, ek ödemeler de dahil edilerek 2.3 asgari ücrete çıkarıldı. Bu düzenleme, daha fazla genç çiftin destekten faydalanmasını mümkün kılacak.

Başvurular artıyor

Bakan Göktaş’ın verdiği bilgilere göre, 15 Şubat itibarıyla başlayan başvuru sürecinde bugüne kadar 12 bin 132 çift başvurdu. Bu çiftlerden 3 bin 963’ü, gerekli şartları yerine getirerek kredi desteğinden yararlandı. Gelir kriterinde yapılan son düzenlemeyle bu sayının daha da artması bekleniyor.

Gençlere destek sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençleri destekleme konusunda kararlılığını sürdürüyor. Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile daha fazla gencin aile kurabilmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Bu proje, Türkiye genelinde gençlerin evlilik ve aile hayatına adım atarken karşılaştıkları finansal zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.