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Belediye ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Kıran, burada İl Başkanı Koray Erdoğan ve partililerle buluştu.

Tabakhane Mahallesi'nde Hayrat Kültür Merkezi binasının açılışına katılan Kıran, daha sonra Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i ziyaret etti.

Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne geçen Kıran, İl Müdürü Abdulhaluk Longa ile görüştü.

Zeytinlik semti tarihi evlerin restorasyonuyla önemli turizm destinasyonu oldu

Zeytinlik semti tarihi evlerin restorasyonuyla önemli turizm destinasyonu oldu

Ardından Çankırı Valiliğini ziyaret eden Kıran, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Taşolar’dan brifing aldı.

Burada merkezin müdürü Ulaş Aracı'dan kurum hakkında bilgi alan Kıran, atölyeleri gezerek üretilen ürünleri inceledi.

Kıran, Şabanözü ilçesindeki Çankırı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından karşıladı.

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