Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ünlü fenomen Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık, bu konuyla ilgili Ciğerci'nin herhangi bir resmi başvuruda bulunmadığını ve iddianın tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

Resmi açıklama: "Gerçek dışı"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yayılan "Selin Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" şeklindeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi. Bakanlık, Ciğerci'nin evlat edinme başvurusu yapmadığını vurgulayarak, bu tür haberlerin güvenilir olmadığını ifade etti.

Soruşturma devam ediyor

Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce başlatılan ve çocuğun soy bağını değiştirme, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti gibi suçları kapsayan soruşturmanın devam ettiği açıklandı. Bakanlık, bu konu üzerindeki hukuki sürecin de takip edileceğini belirtti.