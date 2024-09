Uşak’tan kızlarının üniversiteye yerleşme işlemleri için yola çıkan bir aile, Erzincan’da meydana gelen talihsiz bir trafik kazasında 3 canını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza anı

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Kova köyü civarında gerçekleşti. Uşak’ta yaşayan 44 yaşındaki Ramazan C., üniversiteyi kazanan kızı Semiha C. (14) ve ailesi ile birlikte hafif ticari aracıyla yola çıktı. Seyir halindeki araç, Kova köyü yakınlarına geldiğinde arıza yaparak emniyet şeridinde durmak zorunda kaldı. Bu esnada, arkasından gelen tırın sürücüsü Yusuf T., durmakta olan araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayıplar ve yaralılar

Kazanın ardından yapılan müdahalelerde, sürücü Ramazan C. ve kızı Semiha C. olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Melike C. (39) ise, ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; ancak burada da yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan çocuklar Ahmet Enes C. (11) ve Huri Elif C. (17), ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altındaki iki çocuğun da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.