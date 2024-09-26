Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turunda Almanya’nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını 70-66 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 78-36 gibi farklı bir skorla kazanan Bodrum, Avrupa Kupası'ndaki ilk deneyimine büyük bir başarıyla adım attı.

Bodrum Basketbol, Avrupa serüveninde E Grubu’nda Charnay Basket, Piestanske Cajky ve Sopron Basket takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçına 10 Ekim’de evinde Sopron Basket'e karşı çıkacak olan Bodrum ekibi, Avrupa arenasında başarı hedefliyor.