İngiltere'de 23 yaşındaki Angel Carpenter, 15 aylık kızı Frankie ile evdeyken korkunç bir olayla karşı karşıya kaldı. Evdeki airfryer olarak bilinen hava fritözü, bir anda patladı ve büyük bir yangına yol açtı. Neyse ki, patlama anında evde kimse bulunmuyordu, ancak komşusundan aldığı telefonla olaydan haberdar oldu.

Evdeki korkunç manzara

Yangın söndürüldükten sonra Angel, eve döndüğünde şoke oldu. Kapılar yerinden çıkmış, mutfak tamamen kullanılmaz hale gelmiş ve banyo da büyük hasar almıştı. Yangın neredeyse evdeki tüm eşyaları küle çevirmişti.

İtfaiye ekipleri, yangının elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini, bunun da airfryer'ın patlamasına sebep olmuş olabileceğini belirtti. Yangının etkisiyle su boruları da zarar görmüş ve bu da yangının sönmesinde rol oynamış.

"Her şeyimi kaybettim"

Angel, yaşadığı büyük şoku sosyal medyada şöyle paylaştı: "Bunun bir priz arızasından veya sorunlu bir airfryer'dan kaynaklanmış olabileceğini söylediler. Evdeki her şey o kadar çok erimişti ki, neyin sebep olduğunu anlayamadılar. O ev için çok çalıştım, tüm emeğim oraya gitti. Bu büyük bir şoktu. Saatlerce ağladım. O evde her şeyimi kaybettim."

Angel'ın yaşadığı zorluklar sonrası bir bağış kampanyası başlatıldı. Olay, evdeki tüm eşyalarını kaybeden ve büyük bir maddi zarar gören genç kadına yardım etmek amacıyla hızla yayıldı.