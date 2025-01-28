TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zorlu bir süreç geçiren Altay, evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-1 mağlup ederek 4 haftalık mağlubiyet serisine son verdi. Bu önemli galibiyetle kümede kalma umutlarını diri tutan siyah-beyazlı ekipte yüzler gülerken, genç oyuncu Caner Baycan’ın dönüşü de büyük sevinç yarattı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Caner Baycan, yaklaşık 10 ay sonra sahalara döndü. Profesyonel kariyerine 2022 yılında Altay’da başlayan Caner, geçen sezon 15 karşılaşmada forma giymişti. Son olarak 13 Nisan 2024’te Çorum FK karşısında görev alan genç futbolcu, Sincan Belediyesi Ankaraspor maçının 77. dakikasında oyuna dahil oldu.

Transfer yasağı nedeniyle kadro derinliği sorunları yaşayan Altay’da Caner’in dönüşü, teknik direktör Gökhan Karaaslan ve ekibine moral oldu. Özellikle devre arasında orta saha oyuncusu Enes’in takımdan ayrılmasıyla iyice daralan kadroda genç futbolcunun katkı vermesi büyük önem taşıyor. Kritik galibiyet sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan teknik direktör Gökhan Karaaslan, öğrencilerini kutlayarak, “Takımımla gurur duyuyorum. Onurlu, güçlü ve cesur mücadelelerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA