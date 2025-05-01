Ajaccio ile Lorient, 2 Mayıs'ta Fransa Ligue 2'de karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalı ve şifreli mi olduğu detaylarıyla haberimizde.
Ajaccio-Lorient maçı ne zaman, hangi kanalda?
Fransa Ligue 2'de mücadele eden Ajaccio ile Lorient, 2 Mayıs 2025 Cuma günü karşı karşıya geliyor. Müsabaka, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.
Karşılaşma, Ajaccio'nun iç sahası olan Francois Coty Stadyumu'nda oynanacak.
Ajaccio-Lorient maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Müsabaka, Bein Sports beIN Connect platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Yayın frekansı ve platform bilgileri aşağıdaki gibidir:
|Maç
|Yayın Günü
|Saat
|Yayın Kanalı
|Yayın Şekli
|Ajaccio - Lorient
|2 Mayıs 2025 Cuma
|21:00
|beIN Connect
|Şifreli
Ajaccio-Lorient maçı nereden izleyebilirim?
beIN Connect yayını, Türksat uydusu ve internet üzerinden erişilebilen şifreli platformlar aracılığıyla izlenebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ