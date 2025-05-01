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Ajaccio ile Lorient, 2 Mayıs'ta Fransa Ligue 2'de karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalı ve şifreli mi olduğu detaylarıyla haberimizde.

Ajaccio-Lorient maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fransa Ligue 2'de mücadele eden Ajaccio ile Lorient, 2 Mayıs 2025 Cuma günü karşı karşıya geliyor. Müsabaka, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma, Ajaccio'nun iç sahası olan Francois Coty Stadyumu'nda oynanacak.

Ajaccio-Lorient maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Müsabaka, Bein Sports beIN Connect platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Yayın frekansı ve platform bilgileri aşağıdaki gibidir:

Maç Yayın Günü Saat Yayın Kanalı Yayın Şekli
Ajaccio - Lorient 2 Mayıs 2025 Cuma 21:00 beIN Connect Şifreli

Ajaccio-Lorient maçı nereden izleyebilirim?

beIN Connect yayını, Türksat uydusu ve internet üzerinden erişilebilen şifreli platformlar aracılığıyla izlenebilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ