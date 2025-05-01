İstanbul Valiliği, 1 Mayıs'ta 52 bin 656 polisin görev yaptığını, 384 kişinin de gözaltına alındığı duyurdu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle ülke genelinde tedbirler alındı. İstanbul'da ise Taksim'e çıkan yollar dahil olmak üzere bazı bölgeler trafiğe kapatıldı.

Buna rağmen polise karşı gelen bazı şahıslar, taşkınlık çıkarttı. Polis olaylara müdahale ederken İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. 383 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada ifadeler yer aldı:

Kutlamalara binlerce insan katıldı

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda düzenlediği kutlamalara 35.000 kişi katılmıştır. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kartal Meydanı’nda düzenlediği kutlamalara ise 30.000 kişi katılmıştır.

52 bin 656 polis görev aldı

İzinli kutlamalarda hiçbir olumsuzluk yaşanmamış ve katılımcılar sorunsuz şekilde dağılmıştır. İstanbul’un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması için 1 Mayıs’ta toplam 52.656 emniyet personelimiz görev almıştır.

384 kişiye gözaltı

Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384’ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."