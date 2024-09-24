Süper Lig'e namağlup başlangıç yapan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi heyecanı başlıyor. Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik alan kara kartal serisine bu zorlu deplasmanda da devam etmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi macerasına play-off turundan başlayan Beşiktaş, bu turda Lugano ile eşleşmiş ve rakibini 3-3 ve 5-1'lik skorların ardından saf dışında bırakmıştı. Hollanda temsilicisi ise ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Francesco Farioli'nin öğrencileri 7 puanda 9. sırada yer alıyor. Ancak kırmızı beyazlıların 2 maç eksiği bulunuyor.

Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

Ajax-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı 26 Eylül Perşembe TSİ ile 22:00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem John Brooks yönetecek.