Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel gönüllülerinin iş birliğiyle “Let’s Do It” hareketi kapsamında Yunusemre ilçesi Çiftlik Park’ta çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. 20 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Ceylan, belediye ekipleri ve Zorlu Holding’in ‘Kıvılcımlar Kurumsal Gönüllülük Hareketi’ne bağlı 47 Vestel gönüllüsü yer aldı.

Etkinlik sırasında gönüllüler, kısa süre içerisinde onlarca torba çöp toplayarak çevre temizliğine katkı sağladı. Toplanan atıklar, bertaraf edilmek üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bu tür çevre temizliği etkinliklerinin önümüzdeki günlerde başka bölgelerde de devam edeceği bildirildi. Etkinlik, çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmayı ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı hedefliyor.