Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta erteleme maçında Fortuna Sittard'ı Johan Cruyff Arena'da farklı bir skorla mağlup etti. Ajax'ın etkileyici performansı, bu sezonki Avrupa macerası için umut verici bir gösterge sundu.

Ajax, Fortuna Sittard karşısında şov yaptı

Ajax, Hollanda Eredivisie'de Fortuna Sittard'ı 5-0 mağlup ederek güçlü bir performans sergiledi. Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada, Ajax’ın üstün oyununu her iki yarıda da net bir şekilde gördük.

İlk yarıda Ajax'ın hakimiyeti

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Ajax, oyunun kontrolünü elinde tutmaya başladı. 9. dakikada Kenneth Taylor’un attığı golle 1-0 öne geçen Ajax, 24. dakikada Bertrand Traore'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Fortuna Sittard’ın defans oyuncusu Rodrigo Guth'un 45+1. dakikada kırmızı kart görmesi, maçın seyrini tamamen Ajax lehine çevirdi. İlk yarı 2-0 Ajax üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Ajax’ın gollerle gelen farkı

İkinci yarıya da etkili başlayan Ajax, 58. dakikada Youri Baas'ın ve 71. dakikada Devyne Rensch'in golleriyle skoru 4-0'a getirdi. Maçın 87. dakikasında Chuba Akpom'un attığı golle skor 5-0 oldu. Fortuna Sittard'ın kalan dakikalarda oyuna etkisi yeterli olmayınca Ajax sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'ın takvimi

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek Ajax, ilk haftada 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ayrıca, Hollanda ekibi, Avrupa Ligi'nin son haftasında 30 Ocak 2025 Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak. Ajax’ın bu maçlardaki performansı, Galatasaray ve Beşiktaş için büyük önem taşıyor.