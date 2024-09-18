Yaykın Mahalle Muhtarlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen festival, Aydın Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, köy meydanında yapılan açılış konuşmalarıyla devam etti.

Festivalin en dikkat çeken kısmı, en iyi incir yetiştiricisi yarışması oldu. On yarışmacının katıldığı yarışmada jüri, incirlerin tadı ve sunum şekline göre puanlama yaptı. Hamdi Yasin Özefe, jüri tarafından en iyi incir yetiştiricisi seçilirken, ikinci sırayı Zeynep Sare Akçay, üçüncü sırayı ise Şakir Sert aldı.

Dereceye giren yarışmacılara ve katılımcılara verilen para ödülleri, büyük bir jestle komiteye bağışlandı. Bu bağış, festivallerin devam etmesi ve Karacasu’nun incirinin tanıtımının sürdürülmesi adına anlamlı bir katkı olarak alkış topladı.