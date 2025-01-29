UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, 8. hafta maçında Hollanda ekibi Ajax’a konuk olacak. Kritik mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak.

Ajax galibiyet peşinde

Hollanda temsilcisi Ajax, Avrupa Ligi’nde şu ana kadar 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 10 puanla 16. sırada bulunan ekip, taraftarı önünde galip gelerek puanını artırmayı hedefliyor.

Galatasaray son 16’yı garantilemek istiyor

Galatasaray, Avrupa Ligi’nde şu ana kadar 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. 13 puanla 9. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, bu kritik maçtan 3 puanla ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmayı planlıyor.

Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 30 Ocak 2025 Perşembe

Saat: 23.00

Kanal: TRT 1, tabii

Stadyum: Johan Cruijff ArenA

Hakem: J. Gil Manzano

Yan Hakemler: D. Barbero, A. Nevado