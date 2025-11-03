Trendyol Süper Lig’de heyecan dorukta!
11. haftanın dev mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor’u RAMS Park’ta konuk ediyor.
Taraftarlar, karşılaşmayı canlı izlemek için yayın bilgilerini araştırıyor.
Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor?
Galatasaray – Trabzonspor maçı, 3 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de başlayacak.
Dev derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
📺 Yayın kanalı: beIN Sports 1
⏰ Maç saati: 20.00
🏟️ Stadyum: RAMS Park
⚖️ Hakem: Cihan Aydın
GS – TS derbisi canlı nereden izlenir?
-
Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar beIN Sports aboneliği ile karşılaşmayı televizyondan veya beIN CONNECT platformu üzerinden takip edebilecek.
-
Ayrıca Digiturk Play uygulaması üzerinden de yayın izlenebilecek.
Galatasaray – Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken istatistik
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonda Trabzonspor’u evinde konuk ettiği tüm maçları kazandı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de oynadığı son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Muhtemel 11’ler
🟡 Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
🔵 Trabzonspor
Uğurcan, Baniya, Denswil, Meunier, Eren Elmalı, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Enis Destan, Onuachu