AJet, Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat etmek isteyen yolcular için büyük bir kampanya başlattı. AJet’in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 22-24 Ağustos tarihleri arasında satın alınacak biletler, 1 euro ve vergilerle satışa sunulacak. Kampanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan gibi ülkelerden Türkiye’ye tek yön uçuşları kapsıyor.

25 bin koltuk sınırlı süreyle satışta

AJet’in bu kampanyasında toplam 25 bin koltuk satışa sunulacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, biletlerini 22-24 Ağustos tarihleri arasında satın alarak 22 Ağustos ila 24 Ekim arasında seyahat edebilecekler. Kampanya kapsamında bilet fiyatları 1 eurodan başlayacak ve vergi ücretleri de bilet fiyatına ek olarak hesaplanacak.

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Bu kampanya, özellikle sonbahar tatili planlayanlar için harika bir fırsat sunuyor. Sınırlı sayıda koltuk bulunduğu için biletlerin hızla tükenmesi bekleniyor. Avrupa’dan Türkiye’ye uygun fiyatlı uçak bileti arayanlar için bu kampanya, uygun maliyetli seyahat imkanı sağlıyor.

Kampanya detayları ve katılım şartları

Kampanya, belirtilen ülkelerden Türkiye’ye yapılacak olan tek yön uçuşlar için geçerli. 22 Ağustos ila 24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek seyahatlerde kullanılabilecek biletler, yalnızca 22-24 Ağustos tarihleri arasında satışta olacak. Biletlerin satışa sunulmasıyla birlikte, AJet’in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden rezervasyonlar yapılabilecek. Kampanyanın yoğun talep göreceği düşünülüyor, bu nedenle yolcuların hızlı davranması öneriliyor.