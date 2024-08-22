Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa faaliyetleri Gölcük Tersane Komutanlığı’nda devam eden 6 adet Reis Sınıfı Denizaltı için kritik kilometre taşına ulaşılıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, denizaltılar için 24 Ağustos 2024 tarihinde bir tören düzenlenecek.

Aksaz’da düzenlenecek “Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni” kapsamında;

TCG PİRİREİS Denizaltısı hizmete girecek,

HIZIRREİS Denizaltısı Bayrak Çekme ve Seyir Deneyimlerine başlayacak,

MURATREİS Denizaltısı Havuz Donatım Faaliyetlerine başlayacak,

YAKIT 2-3-4 Akaryakıt Gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3000 Tonluk Denizaltı Havuzu hizmete girecek.

Törenin ardından resmen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girecek olan TCG PİRİREİS’in ardından, gelecek yıl da ikinci Reis Sınıfı Denizaltı olan TCG HIZIRREİS’in envantere girmesi bekleniyor. Sınıfın üçüncü gemisi TCG MURATREİS’in ise gelecek yıl seyir denemelerine başlayacağı değerlendiriliyor.

REİS Sınıfı Denizaltılar / Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP)

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Alman TKMS firması arasında 22 Haziran 2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında; 6 adet Reis Sınıfı Denizaltı Gemisinin Gölcük Tersane Komutanlığı’nda, yüksek yerli katkı oranı ile inşa edilmesi planlanmıştır.

Proje kapsamında üretilen ilk denizaltı gemisi olan TCG Pirireis (S-330), Aralık 2019’da düzenlenen tören ile Gölcük Tersanesi’nde başarıyla havuza indirilmiştir. Ayrıca törende, projenin 5’inci denizaltı gemisi olan TCG Seydi Ali Reis’in (S-334) de ilk kaynak töreni gerçekleştirilmiştir.

Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi’ne (AIP) sahip olan denizaltılar, dünya genelinde nükleer tahrikli denizaltılardan sonra en stratejik denizaltı gemileri olarak biliniyor. Denizaltı Savunma Harbi (DSH) için kritik öneme haiz olan düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan denizaltı gemileri; 68 metre uzunluğa, 13 metre yüksekliğe, 1.690 ton yüzey deplasmanına, 20kt+ azami hıza, azami 1250 deniz mili menzile, 260 metre görev derinliğine, 27 kişilik mürettebata ve 84 gün görev süresine sahip.

Reis Sınıfı Denizaltılar, 4’ü Gemisavar Füze ateşleme kabiliyetine sahip 8 adet 533mm’lik torpido kovanı ile silahlandırılmıştır. Denizaltılarda, Türk savunma sanayii tarafından milli imkanlarla geliştirilen Akya Ağır Torpidosu ile ATMACA Gemisavar Füzesi kullanılacaktır.

Proje kapsamında HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN, AYESAŞ, STM, KOÇ BİLGEM, TÜBİTAK ve MilSoft firmaları tarafından önemli sistemler geliştirilmiştir.

İnşa ve donatım faaliyetleri Gölcük Tersane Komutanlığında devam eden 6 adet Reis Sınıfı Denizaltılardan; TCG Pirireis (S-330) 2024, TCG Hızır Reis (S-331) 2025, TCG Murat Reis (S-332) 2026, TCG Aydın Reis (S-333) 2027, TCG Seydi Ali Reis (S-334) 2028, TCG Selman Reis (S-335) ise 2029 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecektir. Son üç geminin teslimat tarihlerinin öne çekilmesi, kuvvetle muhtemeldir.