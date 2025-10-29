AJet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel kampanyasıyla tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 29 indirim fırsatı sunuyor. İndirimli biletler sadece AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek ve 17 Kasım 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

AJet’in kampanyası, ‘basic’ bilet türünde geçerli olup, yurt içindeki 41 noktaya yapılan tüm seferleri kapsıyor. İndirimli biletler 29 Ekim 2025 tarihinde saat 09:00’dan 23:59’a kadar satışta olacak.

İndirimli biletlerle yapılacak seyahatler 17 Kasım 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Kampanya kapsamında indirimli biletler yalnızca AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek. Bu sayede mobil kullanıcılar avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.