Karşıyaka Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 102’nci yılı dolayısıyla düzenlediği kutlama etkinlikleri başladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Cumhuriyet sadece geçmişin hatırası değil; geleceğin de teminatıdır” dedi.

Karşıyaka’da Cumhuriyet’in 102’nci yılı, 7’den 77’ye tüm yurttaşların katıldığı etkinliklerle coşku içinde kutlanıyor. Karşıyaka Belediyesi’nin hazırladığı Cumhuriyet Bayramı programı, Demirköprü ve Alaybey mahallelerinde düzenlenen etkinliklerle başladı.

Çocuklara yönelik aktiviteler ve Karşıyaka Belediye Bandosu’nun mini konserleri büyük ilgi gördü. Belediye bünyesindeki anaokullarında da öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Cumhuriyet temalı gösteriler sundu.

Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen “Cumhuriyet’in Işığında Bir Gece” balosu ise kutlamalara renk kattı. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte dans ve müzik dolu bir gece yaşanırken, marşlar hep birlikte söylendi. Etkinlik kapsamında Hanri Benazus Özel Koleksiyonu ile Ufuk Sanat ve Kültür Derneği miniklerinin “Cumhuriyet’in Renkleri” isimli resim sergisi de açıldı.

Karşıyaka Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının Hükümet Konağı önünde düzenlediği törende ise Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Törende, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anıldı.

Törende konuşan Ünsal, Cumhuriyet’in sadece bir yönetim biçimi değil, bir milletin yeniden doğuşu olduğunu vurguladı. Ünsal, şunları söyledi:

"Yaşasın halkın iradesi, yaşasın Cumhuriyet"

“29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, sadece bir rejim değişikliği değil; aynı zamanda bir halkın ayağa kalkışı, eşit yurttaşlık hakkını kazanışı, özgürlük ve çağdaşlık yolunda attığı en büyük adımdır. Bugün, bu büyük mirasın 102. yılındayız. Ama Cumhuriyet sadece geçmişin bir hatırası değil; geleceğin de teminatıdır. Onu korumak, yaşatmak ve daha ileriye taşımak hepimizin görevidir. Karşıyaka olarak biz, Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir kentiz. Kadınların özgürce yaşadığı, gençlerin fikirlerini ifade edebildiği, çocukların eşit fırsatlarla büyüdüğü bir Karşıyaka için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun. Yaşasın halkın iradesi, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.”

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bugün de devam ediyor. Karşıyaka Belediyesi’nin 29 Ekim programı saat 16.30’da Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’ndan başlayacak araç konvoyuyla açılacak. Bayraklar ve süslemelerle donatılan araçlar, ilçe turunun ardından belediye binası önünde buluşacak.

"500 kişinin katılımıyla Atatürk silüeti oluşturulacak"

Program kapsamında saat 19.30’da kortej yürüyüşü başlayacak; vatandaşlar ellerinde bayraklarla, marşlar eşliğinde çarşı içinden geçerek Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’na yürüyecek. Anıt önünde saat 20.15’te Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun vals ve zeybek gösterisi sahnelenecek. Yaklaşık 500 kişinin katılımıyla Atatürk silüeti oluşturulacak, ardından Hazım Körmükçü ve DJ Akşit’in performanslarıyla Cumhuriyet coşkusu zirveye taşınacak.