Sınırsız seyahat hakkı

AJet, 5 şanslı kişiye 20 Eylül 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda, her gün bir bilet olmak üzere sınırsız seyahat imkanı sunuyor. Talihliler, one way ya da roundtrip seçeneklerinden faydalanabilecek.

Katılım şartları ve detaylar

Kampanya, AJet’in Instagram hesabında 6 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan bir video ile duyuruldu. Milli Piyango İdaresi tarafından onaylanan bu kampanya yasal güvence altında gerçekleşiyor. Talihliler, Instagram üzerinden yapılacak çekilişle belirlenecek.