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Bu filmler, 5-12 Ekim tarihleri arasında Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak.

İşte Ulusal Uzun Metraj, Kısa Film ve Belgesel Yarışmalarında yer alacak filmler:

Kısa Film Yarışması'nda 10, Belgesel Film Yarışması'nda ise 8 film yer alacak. Festivalde toplamda 5 milyon TL ödül dağıtılacak. Ödüller, 12 Ekim'deki kapanış töreninde açıklanacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, Altın Portakal için yarışacak. Jüri başkanlığını ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in yapacağı yarışmada, farklı sinema kültürlerinden geniş bir yelpaze yer alacak.

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