Ulusal uzun metraj yarışması
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, Altın Portakal için yarışacak. Jüri başkanlığını ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in yapacağı yarışmada, farklı sinema kültürlerinden geniş bir yelpaze yer alacak.
Kısa film ve belgesel yarışmaları
Kısa Film Yarışması'nda 10, Belgesel Film Yarışması'nda ise 8 film yer alacak. Festivalde toplamda 5 milyon TL ödül dağıtılacak. Ödüller, 12 Ekim'deki kapanış töreninde açıklanacak.
İşte Ulusal Uzun Metraj, Kısa Film ve Belgesel Yarışmalarında yer alacak filmler:
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri
- Acı Kahve (Yönetmen: Soner Sert)
- Ayşe (Yönetmen: Necmi Sancak)
- Balinanın Bilgisi (Yönetmen: Önder Şengül)
- Evcilik (Yönetmen: Ümit Ünal)
- Fidan (Yönetmen: Ayçıl Yeltan)
- Galata (Yönetmenler: Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol)
- Gülizar (Yönetmen: Belkıs Bayrak)
- Hatırladığım Ağaçlar (Yönetmen: Erhan Tuncer)
- Mukadderat (Yönetmen: Nadim Güç)
- Savrulan Zaman (Yönetmen: Selim Evci)
- Seni Bıraktığım Yerdeyim (Yönetmen: Ümran Safter)
- Sevgili Katilim Berlin (Yönetmen: Neco Çelik)
Ulusal Kısa Film Yarışması Filmleri
- Ağlamak Serbest Gülmek Yasak (Yönetmen: Oğuzhan Akalın)
- Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor (Yönetmen: Ali Emre Ceylan)
- Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar (Yönetmen: Adil Burak Aydın)
- Kurtlar (Yönetmen: Begüm Bayrak)
- Mükemmel (Yönetmen: Ece Dizdar)
- Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Yönetmen: Cansu Baydar)
- Rehber (Yönetmen: Mert Erez)
- Rüyada Olduğunu Fark Ediyor İnsan (Yönetmen: Baturay Tunçat)
- Sinek Gibi (Yönetmen: Hazal Beril Çam)
- Tavuk Suyuna Çorba (Yönetmen: Deniz Büyükkırlı)
Ulusal Belgesel Film Yarışması Filmleri
- Altın Eller (Yönetmen: Sevgi Hirschhaeuser)
- Bedri Rahmi Eyüboğlu Toprağın Sırrına Erenler (Yönetmen: Ali Kemal Pasiner)
- Bir Orkestranın İzinde (Yönetmen: Hasan Basri Özdemir)
- Fatoş (Yönetmen: İlcan Edgar Özuluca)
- Kadranı Olmayan Saat (Yönetmen: Fatma Karakuş Kaçmaz)
- Kilikya'ya Yolculuk: Fejes'in İzinde (Yönetmen: Zehra Yiğit)
- Suyun Hakkı (Yönetmen: Onur Mehame)
- Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü (Yönetmen: Gülay Ayyıldız Yiğitcan)
Bu filmler, 5-12 Ekim tarihleri arasında Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak.
Editör: Sezin Türkyılmaz