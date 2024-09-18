Ege TV’de yayınlanan "Esin Sayın ile Gün Ortası" programında Ak Ocaklar Derneği Genel Başkanı Hakan Yiğit, derneğin misyonunu, güncel siyasi durumu ve gençlerin siyasete katılımını ele aldı. Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre Yiğit, Ak Ocaklar’ın Anadolu kardeşliği anlayışını benimsediğini vurgularken, derneğin vatanseverlik üzerine kurulu değerlerine dikkat çekti. 15 Temmuz sonrası yaşananların da toplumsal bağları güçlendirdiğini belirtti.

Biz vatanseveriz

Başkan Hakan Yiğit derneğin ismi hakkında bilgiler vererek, “Ak Ocaklar bir siyasal STK’dır. Neden Ak Ocaklar dendi? Anadolu kardeşliği ocakları derneğidir açılımı ama Ak Ocaklar deyince siyasi parti ocağı sananlar oldu. Bu dernek göllülüğü esas alan bir sivil toplum kuruluşudur ama bir gönül bağı olabilir. Bizim bir de kan bağımız var. 15 Temmuz’da kardeşlerimizi şehit verdik. Hem şehit hem de gazi abilerim. Bir beklenti içinde olmadan sevgimizi aktarıyoruz. Vatan varsa sen ben varsın. Biz bu memleketin şerefli insanlarıyız. Bugün memleketini yürekten sevmek bambaşka bir duygu. Bananecilik yapılamaz. Bizim gidecek başka bir memleketimiz olamaz. Biz vatanseveriz” dedi.

Müslüman’ın vazifesidir

Hakan Yiğit, siyasal STK olmalarını da şu sözlerle açıkladı, “Neden siyasi partide değilsiniz diye sorarsanız. Biz siyaseti yaptık ve yapacağız da çünkü bu Müslüman’ın vazifesidir. Ama bir genel başkan olarak temsilci noktasındayız. Aslında biz zoru başarıyoruz. İnandığınız değerlere sahip çıkma noktasında çalışıyoruz. Özellikle gönüllülüğün bile zor olduğunu gördük. Neden adı AK diyenler oldu? Bir insan sadece siyasal partide görev alarak mı bu ülkeye olan sevgisini aktarabilecek. Anadolu ve kardeşlik diyoruz. Kötü bir şey demedik” ifadelerine yer verdi.

Gençler siyasetten kaçıyor

Başkan Yiğit, ülkü ocakları ile kıyaslama noktasında ise, “Ülkü ocakları derneği hala var. 50 yıllık bir mazileri var. Gençler artık siyasetten kaçıyor. Siyasetçileri göremiyor bile. Derdini anlatamıyor. Doğal olarak da kendilerini soyutluyorlar. Gençler siyasetten gittikçe uzaklaşıyor. Burada siyasi partilere çok iş düşüyor. Siyaset bir yaşam tarzıdır. Hayat bir siyasettir aslında. İnsanları kazanmak da siyasetçilerin elinde. Söz sahibi yapmak, kelam sahibi yapmak onların elinde. Gençleri soğutmak yerine kazanmak gerekiyor. İnsanlar yerelde ve ulusalda da aynı kişileri görmekten sıkılıyor. Bu ülkenin gençleri de siyaset yapamaz mı? Çok ilim, irfan sahibi gençlerimiz de var ancak ellerinden tutulması lazım. Gençlerin kendini ortaya koymaları gerekiyor. Gidin siyasetçileri yorun onlara isteklerini söyleyin. Siz milli iradesiniz. Sakın durmayın ve korkmayın. Yeter ki siz siyasete küsmeyin” sözlerini kullandı.

Kapımız herkese açık

Başkan Yiğit, gençlere kapılarının açık olduğunu vurgulayarak, “Ben kendimi buna adamış bir insanım. Bizim kapımız fikir danışmak isteyen, aramızda yer almak isteyen herkese açık. Ömer başkanımız burada birilerini elinden tutmak isteyen biri. İzmir’de geçmiş dönemlerde çok güzel konferanslara imza attık. Burhan Kuzu ve Nihat Hatipoğlu ile birlikte çok güzel çalışmalar yapmıştık. İzmir’de şuurlu insanların çok daha fazla olduğuna inanıyorum ama ellerinden tutacak insan yok” açıklamalarında bulundu.

Güneydoğu’da siyaseti iyi biliyorlar

Projelerinden de bahseden Başkan Yiğit, “Derneği ilk kurduğumuzda güneş doğudan doğar dedik ve doğuya daha çok yöneldik. Geldiğimiz yeri unutmamamız lazımdı. Yüzümüzü hep batıya dönmektense oraları da hatırlatmak istedik. Özellikle Güneydoğu’dan talep gelmesinin sebebi insanların bizi sevmesi. İlgileri mükemmel. İnsanlar ilgi ve alaka istiyor. Siyaseti en iyi bilen insanlarda bu bölgede. Küçücük çocuklar bile siyaseti biliyor. Olaylara daha çok vakıflar. Orada Ak Ocakların rüzgarından başka bir rüzgar yok. Çünkü gitmediğin yer senin değil. Sen insanlarla bir arada olmazsan bugün varsın yarın yoksun. Biz ölümüzde dirimizde hep beraberdik. 15 Temmuz’da ise manevi duygularımız çok daha güçlendi. Bizde sevgi karşılıksız ve menfaatsiz. Ben bölgedeki dili bilmiyorum ama biz anlaşabiliyoruz. Onların aradığı da bu. Onların yanında olmazsak devlet ve millet arasında nasıl kuracağız?” ifadelerine yer verdi.

Üreten siyasetçilere ihtiyaç var

Başkan Yiğit genel siyaset konusunda ise şu ifadelere yer verdi: “ Bu ülkenin 20 yıl öncesini de şimdiki halini de görüyoruz. Ülkeyi geziyorum inanın bugünkü hükümetimiz gerçekten oy oları ve otobanları ve tünelleri, üniversiteleri gördükçe bir devrim olduğunu görebiliyorum. 2019 belediye seçimlerine bakın bir patates soğan kavgası başlattık. 2020’de Elazığ’da bir deprem oldu. Ardından Karadeniz’de doğal afetler oldu. Bunlar ülkeden götürdü. Ardından Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Ardından Gazze savaşlarını gördük. Bunla bitmiyor. Son 4 yılda ülke bir kabus yaşadı ve buna rağmen ülkemiz hala ayakta. Bugün vatanımızda yaşıyoruz. Hatay’da yeni yapılan yerleri de gördüm. Ama bugün ekonomi kötü mü iyi mi dersen iyi değil. Bu bütün güzellikleri silip götürecek değil. Şu an toplumda da gözüken bir sıkıntı var ama bu ülkede u günlere de bir anı olacak bakacağız. Düzeleceğine olan inancım tam. Biz herkesten razıyız. Bülent Ecevit’de bizim başbakanımızdı. İnsanlar geldi geçti. Ülkenin durumu o zaman da kötü olmuştu. İyisiyle kötüsüyle hepsi bizim insanımızdır. Üreten siyasetçiler bu işi düzeltecek” dedi.

Siyasette üsluba dikkat edilmeli

Başkan Yiğit, siyasette kutuplaşmalara yönelik ise, “Siyasette yumuşama olmaz. Ortak nokta olduğu zaman ise tek ağız olabilmeli. Yurt dışına çıktığı zaman herkes ‘vatan’ diyebilmeli ama iç siyasette tabi ki doğrular ve yanlışlar eleştirilmeli. ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ dersen olmaz. Biz eksik çalışanları çalıştıracağız. Hizmet sunmayana millet gereken cevabı vermeli. Siyasetçiler üsluplarını güzel kullanmalı. Süleyman Demirel, Turgut Özel, Erdal İnönü gibi siyasetçilerin nezaket ve üsluplarını örnek alabilmeliyiz” diye belirtti.