14 Ağustos’ta AK Parti, 23. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Bu özel gün için Ankara'da büyük bir organizasyon planlanıyor. Etkinlik, "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" sloganı ile gerçekleştirilecek.

AK Parti'nin kuruluşu ve başarıları

23 yıl önce Türk siyasi sahnesine adını yazdıran AK Parti, girdiği seçimlerde oylarını artırarak tek başına iktidar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözü, partinin dönüm noktasını simgeliyor. AK Parti döneminde Türkiye, yerli ve milli otomobil TOGG, şehir hastaneleri, İstanbul Havalimanı ve savunma sanayii projeleri gibi pek çok ilkle tanıştı.

Etkinliğin sloganı ve hazırlıkları

Bu yılki yıl dönümü sloganı "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" olarak belirlendi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, etkinlik için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bakanlar, milletvekilleri, MYK üyeleri ve partinin kurucularının katılacağı organizasyona yaklaşık 1500 davetiye gönderildi. Programa sanat ve spor dünyasından tanınmış isimler de katılacak.

Gazze'ye özel vurgu

Etkinlik, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı da unutulmayacak. Gazze için sahnede özel bir bölüm ayrılarak, yaşananlar hatırlatılacak.

81 ilde eş zamanlı programlar

Ankara'daki kutlamaya eş zamanlı olarak 81 ilde de etkinlikler organize edilecek. AK Parti teşkilatları, illerinde ayrı ayrı programlar düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl dönümünde kürsüye çıkarak 23 yıllık iktidarını anlatacak ve Türkiye Yüzyılı'na ilişkin mesajlar verecek.