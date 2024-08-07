İzmir’in tarih kokulu alışveriş merkezi: OSKA Pasajı

İzmir’in kalbinde yer alan OSKA Pasajı, şehrin alışveriş tarihinin önemli bir parçasıdır. 1950'li yıllarda inşa edilen bu pasaj, Kemeraltı'nın ilk kapalı çarşılarından biri olarak bilinir. Osman Kazmirci tarafından yapılan bu yapı, o dönemde Kemeraltı'nın en ünlü alışveriş merkezlerinden biri olma özelliğine sahiptir.

Geçmişin izleri

OSKA Pasajı'nın tarihi, İzmir’in renkli geçmişine ışık tutar. Pasajın önünde çakmak gazı satan Benzinci Kör Hafız, bu yerin en tanınmış karakterlerinden biridir. Asıl adı Mustafa Ayrıközü olan Hafız, 1902 yılında İzmir’de doğmuştur. Genç yaşta, işgal altındaki Antep ve Musul’da asker olarak görev yaparken gözlerini kaybetmiş. Görme engeline rağmen, Kemeraltı çarşısında 60 yıl boyunca seyyar satıcılık yaparak hayatını sürdürmüştür. Bu mücadeleci ruhu ve hayat hikayesi, OSKA Pasajı’nın tarihine damgasını vurmuştur.

Canlı bir atmosfer

OSKA Pasajı, geçmişte Konak Sineması’nın da etkisiyle gece geç saatlere kadar açık kalır, canlı bir atmosfer sunardı. Sinemanın varlığı, pasajın hareketliliğini gün boyu sürdürmesine yardımcı olurdu. Günümüzde ise Konak Sineması’nın yeniden faaliyete geçmesiyle, OSKA Pasajı’nın eski canlılığını geri kazanması bekleniyor.

Ziyaret tavsiyeleri

Bugün OSKA Pasajı'nı ziyaret ettiğinizde, hem tarih kokan bu mekânın hem de İzmir’in sosyal yaşamındaki önemli rolünün tadını çıkarabilirsiniz. Yılmadan mücadele eden karakterlerin izlerini görebileceğiniz bu yer, hem alışveriş hem de tarih meraklıları için keyifli bir durak olacaktır.

OSKA Pasajı, İzmir’in kültürel ve ticari geçmişinin önemli bir parçası olarak, geçmişin izlerini günümüzde de yaşatıyor. İzmir’e yolunuz düşerse, bu tarihi pasajı keşfetmeyi unutmayın!

OSKA Pasajı: İzmir’in tarihi alışveriş noktası nasıl ulaşılır?

Adres: OSKA Pasajı Kemeraltı, 1372. Sokak No:8, Konak, İzmir'de yer almaktadır.

Konum ve ulaşım:

OSKA Pasajı, İzmir’in Konak ilçesinde, Kemeraltı Çarşısı'nın içinde yer almaktadır. İzmir'in merkezi bir noktasında bulunan bu tarihi mekan, şehrin alışveriş ve kültürel merkezlerinden biridir.

Nasıl ulaşılır?

Toplu taşıma: İzmir'in çeşitli bölgelerinden toplu taşıma araçlarıyla (otobüs, metro) Konak’a ulaşabilirsiniz. Konak Meydanı'na indikten sonra, Kemeraltı yönüne yürüyerek OSKA Pasajı'na kolayca ulaşabilirsiniz.

Özel araç: Eğer özel aracınızla geliyorsanız, Konak bölgesinde yer alan park alanlarını kullanabilirsiniz. OSKA Pasajı, Kemeraltı Çarşısı içinde olduğu için, bölgedeki trafik ve park durumuna göre plan yapmanızda fayda var.

OSKA Pasajı, İzmir’in kalbinde tarihi bir alışveriş deneyimi sunuyor ve şehrin merkezine oldukça yakın bir konumda bulunuyor.