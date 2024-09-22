Ak Parti 8. Büyük Olağan Kongresi Için Hazırlıklara Başladı

AK Parti’nin 8. Büyük Olağan Kongresi için geri sayım resmen başladı. Parti, tüzük gereği mahalle delegelerini seçerek bu sürece adım attı. Hafta sonu Balıkesir’de düzenlenen seçimlerde, 20 ilçede 8000 mahalle delegesi belirlendi. Bu delegeler, önümüzdeki aylarda yapılacak ilçe kongrelerinde AK Parti'nin ilçe yönetimlerini ve ilçe başkanlarını seçecek.

90 günlük kongre maratonu

AK Parti’nin kongre süreci Ekim 2024 ile Ocak 2025 arasında ilçe kongreleriyle devam edecek. Parti, bu süreci 90 gün olarak planladı. İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından, Aralık 2024'ten sonra başlayan il kongreleriyle süreç devam edecek. Hedef, en geç Mart 2025’e kadar tüm illerde il kongrelerini tamamlayarak, partinin 8. Büyük Olağan Kongresi’ne güçlü bir şekilde hazırlanmak.

Bu kongre süreci, AK Parti için yalnızca yönetim kadrolarının yenilendiği bir süreç değil; aynı zamanda partinin güçlenip büyüdüğü, teşkilat yapısının daha da tahkim edildiği bir dönemi ifade ediyor.

Balıkesir teşkilatları sandık başında

Balıkesir’de gerçekleştirilen mahalle delegeleri seçimlerinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Altıeylül İlçe Başkanı Erdinç Alcan sandık başına gitti. Altıeylül İlçe Başkanlığı’nda oylarını kullanan parti yöneticileri, teşkilat mensuplarının coşkulu karşılamalarıyla dikkat çekti.

Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Uygur, seçimin demokratik sürece katkı sağladığını vurgulayarak, “Bu süreç, partimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştiren önemli bir adım. Emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti, güçlü teşkilat yapısıyla her zaman halkın yanında olmaya devam edecek” dedi.

“Teşkilat varsa zafer vardır”

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir de oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, parti içi demokrasinin önemine değindi. Aydemir, “20 ilçede düzenlediğimiz delege seçimlerimizde her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Teşkilatımızın gücüne ve inancına her daim güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, teşkilatsız başarı olmaz. Teşkilat varsa başarı vardır, teşkilat varsa zafer vardır. Biz de teşkilatlarımızla birlikte güçlü bir dayanışma içinde bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aydemir, parti içi demokrasiye sahip çıkarak sandık başında görev alan tüm teşkilat üyelerine teşekkür ederken, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.