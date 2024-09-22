Fiorentina, İtalya Serie A'nın 5.hafta maçında Lazio'yu kendi sahasında ağırladı. Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fiorentina 2-1 geçmeyi başardı.

Floransa ekibinde galibiyeti getiren goller penaltıdan geldi. Oyuna ikinci yarıda dahil olan İzlandalı forvet Albert Gudmundsson, 49 ve 90. dakikalarda beyaz noktadan Lazio filelerini havalandırdı. Konuk ekibin tek golü 41. dakikada Gila Fuentes'ten geldi.



Fiorentina bu sezon Serie A'daki ilk galibiyetini aldı ve puanını 6'ya çıkararak 10. sıraya yükseldi. 7 puanda kalan Lazio ise 7. basamakta bulunuyor.