Yerel seçim sonuçlarının ardından Adıyaman'da AK Parti'nin ilçe teşkilatlarında önemli değişiklikler yaşanıyor. 31 Mart seçimlerinde CHP'nin kazandığı ilde, AK Parti'den peş peşe istifalar gündeme geldi. Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Besni İlçe Başkanı Murat Güner ve Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya'nın görevlerinden ayrıldığı duyuruldu.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe başkanı istifa etti

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, istifa kararını sosyal medya üzerinden duyurdu. Başaran, seçim sonuçlarına dair beklentilerinin gerçekleşmediğini belirterek, “31 Mart mahalli idari seçimlerinde fedakar ve cefakar teşkilat mensuplarımız emek yoğun bir gayret gösterdiler. Seçim sonuçlarını istediğimiz neticeyi alamadık. Halkımızın takdiri her şeyin üstündedir” ifadelerini kullandı.

Besni ve Kahta ilçe başkanları da görevden ayrıldı

Besni İlçe Başkanı Murat Güner ve Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya'nın da görevden ayrıldığı bilgisi alındı. Güner, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Bugün olduğu gibi yarın da Besni için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Bu açıklama, AK Parti teşkilatlarında yaşanan değişikliklerin sadece bir başlangıç olabileceğini gösteriyor.

31 Mart seçimleri, Adıyaman’da tarihi bir değişiklik yaşanmasına neden olmuştu. 47 yıl aradan sonra AK Parti'den CHP'ye geçen ilde, seçim sonuçları AK Parti teşkilatlarını zor durumda bıraktı. Seçim sonrası yaşanan bu istifalar, parti içindeki huzursuzluğu ve değişim sürecini gözler önüne seriyor.