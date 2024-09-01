Azerbaycan'da vatandaşlar, bugün yedinci kez Milli Meclis üyelerini seçmek için sandık başına gidiyor.

Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Ülkede 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmen, 125 sandalyelik meclis için 990 aday arasından tercih yapacak. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek ve resmi olmayan ilk sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Bu seçim, Azerbaycan için tarihi bir öneme sahip. Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece, 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi gerçekleştiriliyor. Karabağ'ın sembol şehri Şuşa, Hankendi, Hocalı ve diğer işgalden kurtarılan bölgelerde 42 binden fazla seçmen oy kullanıyor.

Seçim, normalde kasım ayında yapılacaktı, ancak Azerbaycan'ın kasım ayında ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) nedeniyle iki ay öne alınarak 1 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.

Bu karar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onaylanarak Milli Meclis feshedildi ve seçim tarihi erkene çekildi.