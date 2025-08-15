Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan süreçte hükümet, ilk zam teklifini geçtiğimiz günlerde açıklamış ve 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027 yılının ilk ve ikinci yarısı için ise yüzde 4’er zam önermişti.

Bugün masaya gelen ikinci teklifte ise taban aylıklara 1000 TL ek zam yapılması kararlaştırıldı. Böylece memur maaşları, hem oransal artış hem de taban aylığa yapılacak ilave zam ile yükselecek.

Toplu sözleşme sürecinde sendikaların beklentisinin hükümetin teklifinin üzerinde olduğu bilinirken, gözler bundan sonraki görüşmelere çevrildi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek nihai kararı şekillendirmesi bekleniyor.