Bayrampaşa'da başkanvekili seçiminde 4 turda da çoğunluk sağlanamayınca kura ile sonuç belirlendi. CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi, ancak AK Parti seçim sonuçlarının iptali için dava açma kararı aldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi kura ile belirlendi

Bayrampaşa ilçesinde yapılan başkanvekili seçiminde, 4 turda da çoğunluk sağlanamayınca kura çekildi. Kura çekiminin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı İbrahim Kahraman, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili olarak seçildi.

Seçim sonrası gergin anlar

Kura çekiminin ardından CHP ve AK Parti'li meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, her iki partinin üyeleri arasında tartışmalar görüldü.

AK Parti dava açma kararı aldı

AK Parti, başkanvekili seçiminde CHP'li İbrahim Kahraman'ın seçilmesinin ardından seçim sonuçlarının iptali için dava açma kararı aldığını duyurdu. Partinin bu adımı, Bayrampaşa’daki yerel siyaseti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

CHP'nin meclis üyesi sayısı düşüşte

Geçtiğimiz hafta, CHP'li dört meclis üyesinin partilerinden istifa etmesinin ardından CHP, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde çoğunluğu kaybetmişti. 37 üyeli belediye meclisinde CHP’nin üye sayısı 18’e düşerken, AK Parti, MHP ve bağımsız üyeler ise 19’a yükseldi.