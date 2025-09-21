Çin’in Guangdong eyaletinde, sivrisineklerden bulaşan Chikungunya virüsü nedeniyle vaka sayısı 1.714’e ulaştı. 3. seviye "halk sağlığı acil durumu" ilan edilen salgın, sağlık otoritelerini harekete geçirdi.

Chikungunya Salgını Çin’de yayıldı

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinin Ciangmın şehrinde Chikungunya ateşi vakalarının sayısı hızla artarak 1.714’e ulaştı. 19 Eylül itibarıyla tüm vakaların hafif düzeyde olduğu, ağır hasta veya can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Çin'in son büyük Chikungunya salgını ise Ağustos ayında Foşan şehrinde yaşanmış, vaka sayısı günde 600’e kadar çıkmıştı.

3. seviye acil durum ilan edildi

Xinhua haber ajansına göre, Çin’in sağlık otoriteleri salgının büyümesi üzerine 3. seviye "halk sağlığı acil durumu" ilan etti. Bu, ülke çapında yayılan virüse karşı daha kapsamlı önlemler alınacağı anlamına geliyor.

Chikungunya Virüsü nedir?

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Chikungunya virüsü sivrisineklerden bulaşarak ateş ve eklem ağrılarına yol açıyor. Eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntüler gibi belirtiler gösteriyor. Virüs, bazı durumlarda ölümcül olabiliyor.

5,6 milyar kişi risk altında

DSÖ, Chikungunya virüsünün küresel bir salgına dönüşme riski taşıdığına dair uyarıda bulunmuştu. Dünya genelinde 119 ülkede tespit edilen bu hastalık, 5,6 milyar insanı risk altında bırakıyor. DSÖ yetkilisi Diana Rojas Alvarez, Chikungunya'nın küresel bir tehdit haline gelebileceğini belirtti.