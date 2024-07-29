Yücel Güngör, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Güngör, İsrail bakanının haddini aştığını ve Erdoğan’ın insan hakları ve vicdani değerlere dayalı siyasetine duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini belirtti. “İşgalci siyonist İsrail’in Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanımız hakkında aşağılık ifadeler kullanarak haddini fazlasıyla aşmıştır” diyen Güngör, İsrail'in suçlarını gizlemeye çalıştığını ifade etti.

"Soykırımcı ve savaş suçlusu İsrail"

Güngör, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarına dikkat çekerek, “Ne yaparlarsa yapsınlar, işledikleri soykırım suçlarını ve insanlık dışı eylemleri örtbas edemeyecekler. Gazze’de işlenen soykırım suçları nedeniyle adalet ve insanlık önünde hesap verecekleri gün yakındır” dedi. İsrail’in temsilcilerinin hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacaklarını vurgulayan Güngör, İsrail’in kadın ve bebekleri acımasızca katleden yapısının insanlık adına hiçbir değer taşımadığını belirtti.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman mazlumların ve mağdurların yanında durduğunu belirten Güngör, “Tarihinden aldığı misyonuyla, mazlumların sesi ve umudu olan Türkiye, soykırımcı ve savaş suçlusu İsrail’in hadsiz söylemlerine karşı dimdik durmaktadır” dedi.

“Soykırımcı İsrail’in hadsiz bakanı"

Güngör, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunarak İsrail’in bakanına yönelik sert bir uyarıda bulundu: “Soykırımcı İsrail’in hadsiz bakanı. Anlaşılan Davos’ta atılan Osmanlı tokadının devamını bekliyorsunuz. Gün gelecek oda olacak. Mazlum Filistinli kardeşlerimizin ve tüm masumların yanında duran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diğer liderlere benzemez. Türk milleti, diğer milletlere benzemez. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Deneyin bir kez daha görün” ifadelerini kullandı.