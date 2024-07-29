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Ekipler, yangının yakındaki yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangına müdahale etmek için Muğla Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter ve 4 uçak havadan söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alana ulaştı.

Efeler ilçesi Aşağıkayacık Mahallesi’nde yer alan zeytinlik ve ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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