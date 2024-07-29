Efeler ilçesi Aşağıkayacık Mahallesi’nde yer alan zeytinlik ve ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alana ulaştı.
Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Yangına müdahale etmek için Muğla Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter ve 4 uçak havadan söndürme çalışmalarına katıldı.
Ekipler, yangının yakındaki yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.
Kaynak: İHA